مليشيا الدعم السريع تقتل الدكتور أنس القرّاي

في حدث وحشي و افعال بربرية قامت مليشيا الدعم السريع بقتل الدكتور أنس عبد الله إبراهيم القرّاي، طبيب دفعة 38 بجامعة الجزيرة، إثر الهجوم الذي شنته المليشيا الإرهابية يوم أمس على قرية الهلبة غربي الدويم. حيث تم إطلاق النار عليه مباشرة أثناء عمله في المستشفى، بحسب مصادر نداء الوسط.

نسأل الله له الرحمة و المغفرة و الاقتصاص من قتلته المجرمين ..

و نحن في نداء الوسط ندين هذا الهجوم و هذا الفعل الوحشي اللاديني المتجرد ولن نألف هذه الافعال التي اصبحت ديدن هذه العصابات الوحشية و سوف نعمل على دحرها على جميع الاصعدة.

🚩نداءالوسط – النيل الابيض

