توقيع اتفاق أميركي سعودي لاستكشاف الفضاء.. وأهداف أخرى

وقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية اتفاقية إطارية تتيح فرصًا جديدة للتعاون في مجال استكشاف وأبحاث الفضاء المدني.

وقد وقع الاتفاقية من الجانب الأمريكي مدير وكالة ناسا، بيل نيلسون، ومن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية، محمد بن سعود التميمي.

وذكرت وكالة ناسا في بيانها يوم الثلاثاء أن الاتفاقية، التي تم توقيعها، تشير إلى التعاون “للأغراض السلمية” وتضع إطارًا قانونيًا للبلدين للعمل معًا في جهود استخدام المجال الجوي والفضاء الخارجي.

تُعرف هذه الاتفاقية باسم “الاتفاقية الإطارية بين حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن التعاون في مجال الطيران واستكشاف واستخدام الفضاء الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلمية”.

وتقر الاتفاقية أيضاً بأهمية اتفاقيات أرتميس التي وقعتها الولايات المتحدة في أكتوبر 2020 والمملكة العربية السعودية في يوليو 2022 مما يعكس التزامهما باستكشاف الفضاء بشكل شفاف وآمن ومسؤول.

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