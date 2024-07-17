في 4 مدن.. مصر تستعد لإطلاق خدمات الجيل الخامس للاتصالات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن شراكة جديدة مع شركة “نوكيا” لتقديم خدمات البيانات باستخدام تقنية الجيل الخامس في مصر.

وذكرت الشركة المصرية في بيانها أن هذه الاتفاقية تهدف إلى “إحداث ثورة في مجال الاتصالات في البلاد، عبر تقديم تقنية الجيل الخامس للهاتف المحمول في عدد من المدن الرئيسية، مثل الجيزة والأقصر وأسوان والإسكندرية”.

وأوضح البيان أن نوكيا ستوفر الأجهزة المتكاملة اللازمة لتقديم هذه الخدمات، والتي ستتضمن تجربة استثنائية لعملاء المصرية للاتصالات، بما يشمل سرعات أعلى، وسعات أكبر، وجودة أفضل لخدمات البيانات.

وأضافت الشركة أن الخدمة ستنطلق في وقت لاحق من هذا العام.

يُذكر أن المصرية للاتصالات حصلت في وقت سابق من هذا العام على رخصة تقديم خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر لمدة 15 عامًا.

ووفقا للبيان، ستقوم نوكيا بموجب الاتفاقية “بنشر معدات شبكة الإتاحة للجيل الخامس من أجهزتها الأكثر تطورا في هذا المجال”.

كما ستقدم مجموعة من خدمات الدعم الفني، بما في ذلك خدمات التركيب والتكامل ورفع كفاءة الشبكة.

الحرة