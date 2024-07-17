جرائم وحوادث
غرق طفلين من ابناء النازحين بنهر القاش بكسلا
قال مدير الدفاع المدني بولاية كسلا العقيد بدوي محمد حسين (لسونا) ان طفلين من أبناء النازحين راحو ضحايا امس غرقا في نهر القاش بكسلا وتابع ان الطفلين غرقوا داخل نهر القاش جهة الكبري القديم وهم الطفل مروان حمدان يبلغ من العمر (14) عاما والآخر محمد يوسف احمد يبلغ عمره 13 عاما وهما من النازحين.
وقال إن فريق ادارة الدفاع المدني تمكن من اخراج الجثث مساء امس واضاف بدوي انه تم نقلهم لمستشفى كسلا وابلاغ شرطة الاسرة والطفل بالحادث.
سونا
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