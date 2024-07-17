غرق طفلين من ابناء النازحين بنهر القاش بكسلا

قال مدير الدفاع المدني بولاية كسلا العقيد بدوي محمد حسين (لسونا) ان طفلين من أبناء النازحين راحو ضحايا امس غرقا في نهر القاش بكسلا وتابع ان الطفلين غرقوا داخل نهر القاش جهة الكبري القديم وهم الطفل مروان حمدان يبلغ من العمر (14) عاما والآخر محمد يوسف احمد يبلغ عمره 13 عاما وهما من النازحين.