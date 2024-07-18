كيف تعمل؟.. نتائج مبشرة لحبوب جديدة تنقص الوزن

أعلنت شركة روش السويسرية للأدوية أن علاجًا جديدًا لإنقاص الوزن أظهر نتائج إيجابية في تجربة سريرية مبكرة، مما أعطى أملًا في فعالية الأقراص الفموية في مساعدة مرضى السمنة، وفقًا لتقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

وأوضحت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، يوم الأربعاء، أن الدواء الجديد يسمى CT-996، ويتم تناوله عن طريق الفم. الدواء مخصص لعلاج السمنة ومرض السكري من النوع الثاني، وقد أدى إلى فقدان وزن ملحوظ لدى المرضى بعد 4 أسابيع من العلاج.

يلجأ العديد من المصابين بالسمنة إلى الأدوية التي طورت أساسًا لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني، والتي حظيت بشهرة كبيرة مؤخرًا لفقدان الوزن. هذه الأدوية تنتمي إلى فئة تسمى منبهات “جي إل بي-1” (GLP-1) وتشمل مادة “سيماغلوتيد”، المكون الرئيسي في أدوية مثل “أوزمبيك” و”ويغوفي”، بالإضافة إلى مادة “تيرزيباتيد” الموجودة في أدوية مثل “مونغارو”، وفقًا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن طبيبة الطوارئ، ليانا وين، وهي أستاذة مشاركة بجامعة جورج واشنطن، قولها إن “هذه الأدوية تستلزم وصفة طبية، ويجب استشارة طبيب قبل البدء في استخدامها”.

وأضافت أن “هذه الأدوية لها فوائد هائلة، لكنها ليست مناسبة للجميع. ويجب دراسة الجوانب السلبية والآثار الجانبية المحتملة بعناية”.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن شركة روش تخطط لإنتاج علاجات مركبة تساعد في انتقال المرضى الباحثين عن إنقاص الوزن، من العلاج عن طريق الحقن إلى العلاج عن طريق الفم.

ونقلت الصحيفة عن مختصين قولهم، إنه “على الرغم من أن النتائج صادرة عن تجارب المرحلة الأولى، إلا أن البيانات مشجعة ومبشرة”. ومع ذلك رجح المختصون أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات والبيانات من مجموعة أكبر من المرضى.

وجرى تداول أسهم شركة روش على ارتفاع بنسبة 6.7% في التعاملات الأوروبية، بعد النتائج الأولية للدواء.

وقال محلل الأبحاث العملية، برونو بوليك، إن صعود أسهم الشركة يُظهر أهمية منتجات علاج السمنة، إذ لا يطرأ صعود فوري على أسهم الشركات المنتجة للأدوية، وغالبا ما يحدث ذلك بعد مرحلة متقدمة من التجارب الإيجابية.

ويعمل العلاج الجديد عن طريق محاكاة هرمون الأمعاء المعروف باسم GLP-1 للتحكم في نسبة السكر في الدم، وقمع الشهية.

وقالت الشركة إن مؤشر السلامة بالنسبة للدواء كان متسقًا مع الأدوية الأخرى التي يتم تناولها عن طريق الفم من نفس الفئة، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل ملاحظة أو إشارات لمخاطر وأضرار متوقعة.

وأشارت الشركة إلى أن التجربة السريرية لم تتضمن سوى عدد قليل من حالات الغثيان غير المزعجة، لافتة إلى أنه لم تكن هناك حالات حرجة.

وأظهرت التجربة أن الدواء الجديد الذي يتم تناوله مرة واحدة يوميًا، ساعد المرضى على فقدان 7.3 في المئة من الوزن في غضون أربعة أسابيع، دون أن تتأثر النتائج بحالة الشبع أو الجوع، أو الوجبات الغنية بالدهون، على عكس بعض أدوية إنقاص الوزن الأخرى.

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