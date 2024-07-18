الحمية المتوسطية تعزز صحة القلب لدى الأطفال

تناولت دراسة جديدة نشرت في مجلة “JAMA Network”، فوائد حمية البحر الأبيض المتوسط، بتعزيز صحة قلب الاطفال .

وبحسب تحليل شمل 9 دراسات سابقة، ضمت 577 مشاركًا، تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عامًا، فإن “اعتماد نظام حمية البحر الأبيض المتوسط الغذائي لمدة ثمانية أسابيع بالحد الأدنى، ارتبط بشكل كبير بانخفاض ضغط الدم والكوليسترول الكلي”.

وخلص التحليل إلى أن “دمج العادات الغذائية الصحية في وقت مبكر من الحياة، قد يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، والاضطرابات الأيضية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، التي غالبًا ما تبدأ في مرحلة الطفولة”.

وقال ستيوارت بيرغر، رئيس قسم أمراض القلب لدى الأطفال في مستشفى “آن وروبرت إتش. لوري للأطفال” الأمريكية، إنّ “هذه النتائج لم تكن مفاجئة، ذلك أن فوائد الحمية المتوسطية على صحة القلب والأوعية الدموية لدى البالغين معروفة، بأنها توفر مزيدًا من التركيز على أهمية اتباع نظام غذائي، يتكون من الأطعمة غير المصنعة، مثل الفاكهة والخضار واللحوم الخالية من الدهون، والأسماك”.

من ناحيتها، رأت الدكتورة تمارا هانون، مديرة برنامج مرض السكري السريري لدى الأطفال بمستشفى “رايلي” للأطفال في جامعة “إنديانا”، أن “تناول الوجبة معًا كعائلة تُعتبر مكونًا أساسيًا للتواصل في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط”.

كما نصحت هانون الأهل والأوصياء “بالحد من تناول أطفالهم للوجبات الخفيفة بين وجبات الطعام، والتخلص من المشروبات السكرية، والعصائر لتحسين مستوى السكر في الدم، وإدارة الوزن”.

إلى ذلك، وجد القائمون على التحليل الجديد، الذي نظر في نتائج الأطفال الذين اعتمدوا الخطة الغذائية من ثمانية إلى 40 أسبوعًا، تباينًا بنتائج الدراسات السابقة التي تم تحليلها، وردّوا الأمر إلى عوامل النظام الغذائي المختلفة، والنشاط البدني في كل دراسة.

لكن رغم الاختلافات، يعمل النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​باستمرار على تحسين مستويات ضغط الدم ومستويات ، ما قد يُقلّل من خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية في وقت لاحق من الحياة، مثل النوبات القلبية، والسكتات الدماغية والسكري.

إرم