تصيبك بأمراض قاتلة، تحذير خطير عن “مدة نوم” مرضى السكري

حذرت دراسة دنماركية جديدة من أن النوم بكميات قليلة أو مفرطة قد يكون ضارًا بالصحة، خاصة بالنسبة لمرضى السكري من النوع الثاني.

قام فريق البحث بفحص عادات النوم والصحة لـ400 شخص تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري من النوع الثاني مؤخرًا، والذين عانوا من الأعراض لأكثر من ثلاث سنوات.

وجدت الدراسة أن الإفراط في النوم يزيد من خطر تلف الأوعية الدموية الدقيقة بنسبة 31% لدى مرضى السكري، مما قد يؤدي إلى العمى والفشل الكلوي، في حين أن نقص النوم يزيد هذا الخطر بنسبة 38%.

تزداد الأضرار الناجمة عن أنماط النوم غير المنتظمة مع تقدم العمر، حيث أفاد 12% من المشاركين في الدراسة بأنهم لا يحصلون على قسط كاف من النوم، بينما ينام 28% منهم بشكل مفرط.

وفقًا لتقرير صحيفة “إكسبريس” البريطانية، فإن مشكلات الأوعية الدموية الدقيقة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وسلط الباحثون الضوء على ما يلي: “ترتبط فترات النوم القصيرة والطويلة لدى مرضى السكري من النوع 2، بارتفاع معدل انتشار أمراض الأوعية الدموية الدقيقة مقارنة بمدة النوم المثالية في الليل.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد دور مدة النوم وجودته لدى هؤلاء المرضى”.

بوابة فيتو