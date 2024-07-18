بسبب حريق، إلغاء رحلة طيران قادمة من السعودية لمطار القاهرة وإخلاء الركاب بمنزلقات الطوارئ

تعرضت رحلة شركة النيل للطيران رقم NIA 232، المتجهة من الدمام بالمملكة العربية السعودية إلى مطار القاهرة الدولي، لحريق في نظام العجلات أثناء عملية الإقلاع. ووفقًا لمصادر مطلعة، قرر طاقم القيادة إلغاء الإقلاع وإخلاء الركاب باستخدام منزلقات الطوارئ بنجاح، دون وقوع أي إصابات.

وعلي وجهه السرعه قامت الشركة بتقديم العناية اللازمة للركاب وتوفير رحلات بديلة وفنادق الإقامة لضمان راحة وسلامة الركاب، كما تم إبلاغ السلطات الجوية المختصة وتم بدء تحقيق شامل في ظروف الواقعة.

بوابة فيتو