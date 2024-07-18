مصر.. لخلافات على إرجاع “مايوه”.. استمرار حبس المتهمين بقتل طالب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة استمرار حبس المتهمين بقتل شاب خلال مشاجرة مع بائعين في محل ملابس بمنطقة بولاق الدكرور.

وأوضحت التحقيقات أن شقيقة القتيل ذهبت في يوم الحادثة إلى أحد المحلات في بولاق الدكرور لشراء “مايوه”. وعندما حاولت إرجاعه بعد فترة قصيرة، رفض شقيقا صاحب المحل، ما أدى إلى مشادة كلامية بينها وبينهما، استدعت على إثرها شقيقها “عمر”.

وأضافت التحقيقات أن شقيق الفتاة حضر إلى المحل وهو يحمل سلاحًا أبيض، واندلعت مشاجرة بينه وبين شقيقي صاحب المحل. خلال المشاجرة، أصاب شقيق الفتاة أحد البائعين بجروح، مما دفع الشخص الثاني إلى طعنه طعنة قاتلة أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات، أن نشبت مشاجرة بين طالب وبائعين بمحل ملابس، مما أسفر عن مقتل الطالب وإصابة الآخرين. ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمقتل شخص وإصابة آخرين في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ بإشراف المقدم محمد نجيب رئيس مباحث القسم ومعاونه الرائد أيمن سكوري، والقبض على البائعين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

بوابة فيتو