جرائم وحوادث

حرس الحدود السعودي: القبض على إثيوبي لتهريبه (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر – صورة

2024/07/18
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ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وذلك لتهريبه 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر. تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات للجهات المختصة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

جريدة الرياض

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