السكري1 يضر عقول الشباب

كشفت دراسة أجراها أطباء من جامعة كامبريدج البريطانية بالتعاون مع باحثين من التشيك أن الأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الأول معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بمشكلات الصحة العقلية، بما في ذلك اضطرابات المزاج والقلق في مرحلة الشباب.

ووفقاً للدراسة، هناك 8.7 مليون شخص يعانون من مرض السكري من النوع الأول في جميع أنحاء العالم، وهي حالة مزمنة تهدد الحياة وعادة ما يتم تشخيصها في مرحلة الطفولة، ولها تأثير مدى الحياة.

حالياً، يعتمد المصابون بداء السكري من النوع الأول على اختبارات دم وخز الإصبع وحقن الأنسولين، لأن البنكرياس لديهم لم يعد ينتج الأنسولين.

ووجد الأطباء أن الأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الأول مقارنة بأقرانهم الأصحاء كانوا أكثر عرضة للإصابة باضطرابات المزاج بأكثر من الضعف، وأكثر عرضة للإصابة باضطرابات القلق بنسبة 50%. كما كانوا أكثر عرضة بأربعة أضعاف للإصابة بالمتلازمات السلوكية، بما في ذلك اضطرابات الأكل والنوم.

ويقول الأطباء:«إن مشاكل الصحة العقلية في وقت لاحق من الحياة قد تكون نتيجة لإجبار الأطفال المصابين بداء السكري1 على إجراء تغييرات كبيرة في حياتهم، مع التركيز المستمر على مراقبة تناولهم للطعام والحاجة إلى فحص مستويات السكر بالدم وإدارة الأنسولين، وهذا غالباً ما يجعل هؤلاء الأطفال يشعرون بالإقصاء من المناسبات الاجتماعية والتمييز من قبل أقرانهم والمعلمين وحتى أفراد الأسرة».

صحيفة الخليج