قررت النيابة العامة بالقاهرة إحالة البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة “سب وقذف” شخص أمام المحكمة الاقتصادية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت في وقت سابق من القبض على هدير عبد الرازق داخل شقتها في أحد الكمبوندات بالقاهرة، بتهمة نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

وكشفت التحقيقات أن هدير عبد الرازق نشرت عدداً كبيراً من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تيك توك وفيسبوك وإنستجرام، تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض على الفسق. وتم القبض عليها داخل شقتها، والتحفظ على هاتفها المحمول تمهيداً لعرضها على النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

المصري اليوم