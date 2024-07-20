أبرزها «البطاطا والشاي الأخضر».. 5 أطعمة تحمي البشرة من حروق الشمس في الصيف

في فصل الصيف، تحتاج بشرتنا إلى المزيد من العناية لحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية. يعتبر تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة أفضل طريقة لحماية البشرة من حروق الشمس. وفقًا لموقع «onegreenplanet»، إليك عدة أطعمة تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة:

الشاي الأخضر:

أظهرت بعض الدراسات أن تناول كوبين من الشاي الأخضر يوميًا يقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد، وذلك بفضل احتوائه على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة التي تحمي البشرة وتقلل من تلف الخلايا.

الشوكولاتة الداكنة:

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة الفلافونويد المضادة للأكسدة، التي تساعد في حماية البشرة من آثار أشعة الشمس الضارة وتقي من الشيخوخة وظهور التجاعيد. تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يكون فعالًا في هذا الصدد.

البطاطا:

البطاطا غنية بفيتامين سي الذي يدعم صحة البشرة ويقلل من خطر شيخوخة الجلد. كما أنها تحتوي على نسبة كبيرة من البيتا كاروتين، وهي مادة مضادة للأكسدة تتحول داخل الجسم إلى فيتامين أ، مما يساعد في حماية الجلد من آثار الشمس والتجاعيد.

الطماطم

أظهرت بعض الدراسات أن الطماطم تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس، وتقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد، وذلك لأنها مصدر غني بالليكوبين، وهي مادة مضادة للأكسدة.

السبانخ

يمكنك تناول السبانخ الغنية بالفيتامينات المختلفة والتي تمد الجسم بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات مما يؤدي إلى حماية البشرة من حروق الشمس والالتهاب، فضلًا عن أنها مصدر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

المصري اليوم