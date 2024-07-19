رأي ومقالات

اليقظة والقتال الآن!!

2024/07/19
بكري المدني

*الخميس حققت قواتنا انتصارات متلاحقة في محور سنار حطمت بها كل متحركات مليشيا الدعم السريع نحو سنار المدينة*

*مساء نفس الخميس حملت الأخبار الإتصال الذي جرى بين الرئيس البرهان والرئيس بن زايد*
*الإتصال يصب في إتجاه وقف الحرب بإمتناع أكبر متهم من الحكومة السودانية بتمويلها-دولة الامارات-وربما حملها للضغط على المليشيا للعودة لمنبر التفاوض ليبدأ من حيث انتهى بإعلان جدة*

*جهد وقف الحرب بالضغط على المليشيا والمتهم بتمويلها يتعاظم* *بجهد القتال في الميدان وعليه لابد أن تواصل قواتنا في انتصارات الأمس وعلى كل الجبهات المفتوحة فذلك وحده ما يكفى غدر المليشيا بإستغلال الإتجاه للحل السياسي كما أنه -اي جهد الميدان-هو ما يبقي خيار الحسم العسكري-وهو الخيار الأول- قائما حال لم تستجب المليشيا أو تنصل المتهم بدعمها من تعهداته الجديدة*

*على كل الجبهات إذا يجب أن تظل الأصابع على الزناد بل المطلوب أكثر في هذه المرحلة التى تشبه الخواتيم -المطلوب اختراق أكبر وهجوم واسع فصاحب الكلمة على طاولة التفاوض هو صاحب القدم الراسخة في الميدان*

*بقلم بكري المدنى*

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