وفاة عريس بعد زفافه بساعات بأزمة قلبية

لفظ عريس أنفاسه الأخيرة فجر الجمعة، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد ساعات من حفل زفافه في قرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بوفاة شخص في مركز دشنا. كشفت التحريات أن المتوفى يدعى «عدلي .ر» (30 عامًا)، حيث أصيب بأزمة قلبية بعد ساعات من حفل زفافه الذي أقيم مساء الخميس. شعر بحالة إعياء شديد وتم نقله إلى المستشفى، حيث تبين أنه يعاني من أزمة قلبية مفاجئة لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة. تحول حفل الزفاف إلى مأتم، وتم تشييع جنازته وسط حالة من الحزن والبكاء من قبل عائلته وأصدقائه وجيرانه، ودفن في مدافن العائلة بالقرية.

المصري اليوم