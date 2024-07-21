تزوير عملات .. قرار جديد بشأن سيدة و6 رجال بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة تجديد حبس سيدة و6 أشخاص آخرين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة تزييف العملات المالية الأجنبية والاتجار بها بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، خاصةً جرائم تقليد العملات وترويجها.

أظهرت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، أن عناصر تشكيل عصابي مكون من سيدة و6 أشخاص (من بينهم اثنان لهما معلومات جنائية وثلاثة يحملون جنسيات أجنبية) متورطون في تزييف العملات الأجنبية والاتجار بها بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (مبالغ مالية “عملات أجنبية” مزيفة – عملات محلية)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلد