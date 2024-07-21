ضبط سائق توك توك لاتهامه بالتعدى على شاب وفتاة فى 6 أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية من ضبط المتهم بالاعتداء على شاب وفتاة في منطقة 6 أكتوبر بالجيزة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات الحادث الذي تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية، والذي تضمن اعتداء سائق توك توك على فتاة في منطقة 6 أكتوبر بالجيزة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 يوليو الجاري، تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من إحدى الفتيات، كانت بصحبتها شخص مصاب بكدمات متفرقة بالجسد. أفادت الفتاة بتضررها من سائق توك توك قام بمعاكستها أثناء سيرها في دائرة القسم، واعتدى عليها وعلى الشخص الذي تدخل لمنعه، مما أدى إلى إصابته، ثم لاذ بالفرار.

وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة- له معلومات جنائية- ومصادرة مركبة التوك توك المستخدمة في الواقعة- بدون لوحات معدنية- وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جريدة الدستور