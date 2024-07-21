صيدلى يكشف تفاصيل اختلاس موظفين بشركة أدوية علاج مرضى سرطان الثدى

تفاصيل مثيرة كشفت عنها تحقيقات نيابة وسط القاهرة الكلية في قضية اتهام موظفين بشركة أدوية باختلاس أدوية مخصصة لمرضى سرطان الثدي واستبدالها بعبوات مغشوشة في منطقة قصر النيل.

بحسب أقوال صيدلي بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، الذي كان شاهد إثبات، فقد أرسل بصفته مدير صيدلية الزمالك التابعة للشركة ثلاث حقن من مستحضر برجيتا إلى مركز ألف لعلاج الأورام. تم إبلاغه بوجود اختلاف في الغطاء المطاطي لتلك الحقن عن الشكل الصحيح للغطاء الوارد من شركة روش. بعد فحصه لأربع حقن أخرى من نفس العقار في الصيدلية، تبين له اختلاف الغطاء في إحداها. أبلغ الصيدلي الشركة جهة عمله، وأفاد بأن العبوات وردت من مخزن فرع جاردن سيتي بالشركة المسؤولة عن ذلك.

وفيما يتعلق بأمر الإحالة، أمرت نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية بإحالة الموظفين بشركة الأدوية إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أدوية لمرضى سرطان الثدي واستبدالها بعبوات مغشوشة في منطقة قصر النيل.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن النيابة العامة تتهم “ع. ف”، 37 سنة، محضر بشركة الأدوية، و”م.م”، 43 سنة، إخصائي حاسب آلي بشركة الأدوية.

جريدة الدستور