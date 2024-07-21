تغريم تامر حسني لاتهامه بسرقة أغنية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الفنان تامر حسني في الدعوى المقامة من رحاب عبد العليم، زوجة المؤلف الراحل عبد العزيز عمار، التي طالبت بتعويض مالي عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء تعدي الفنان تامر حسني على حقوق الملكية الفكرية ونسب أغنية «راجعلي ليه» إلى نفسه.

تقدم دفاع رحاب عبد العليم بدعوى حملت رقم 494 لسنة 16 ق اقتصادية تعويضات، ضد الفنان تامر حسني لتعديه على حقوق الملكية الفكرية.

وذكر البلاغ أن كلمات أغنية «راجعلي ليه» مقيدة لدى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين باسم مورثها وذلك منذ عام 2006 وهي بعنوان «يعم سيبك»، وفوجئت زوجة المؤلف بتغير ونسب الأغنية لغير زوجها.

جريدة الدستور