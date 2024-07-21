مصرع لص حاول سرقة غرفة تحكم كهرباء فصعقه التيار بالمحلة الكبرى

لقي عنصر إجرامي مصرعه في مدينة المحلة الكبرى نتيجة تعرضه للصعق بالكهرباء أثناء محاولته سرقة غرفة تحكم كهرباء. وُجدت جثته متفحمة وفي حالة تعفن في منطقة طلعت حرب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغًا من شرطة النجدة بوجود رائحة كريهة منبعثة من داخل غرفة تحكم كهرباء بمنطقة موقف طلعت حرب.

أسفرت المعاينة الأولية عن العثور على جثة عنصر إجرامي متفحمة وفي حالة تعفن، حيث تعرض للصعق بالكهرباء أثناء محاولته سرقة الغرفة. تم العثور بحوزته على هاتف محمول ومطواة. نُقلت الجثة إلى المشرحة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الشروق نيوز