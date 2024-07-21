التالي!

القيادة العليا لمليشيا الدعم السريع تحسرت على هلاك البيشي، وفقدانه يمثل أمر جلل لأنه يمثل (عكاز الأعمى) لقواتها في ولاية سنار.

هل البيشي كان يمثل خطراً –

نعم

كيف؟

أسقط جبل موية!

وتاني؟

أسقط مدينة سنجة دون مقاومة!

عادي ما أغلب المدن سقطت!

لا – غير العادي هو طريقة تخطيه لإرتكازات الجيش دون أن يروا أو يسمعوا سيارات متحركه بل لم يعلموا إلا عن طريق الفيديو!

يعني هو كان قائد مؤثر؟

طبعاً –

أقول ليك كيف!

هل تعلم أن البيشي هو القائد الوحيد الذي جلس خبراء عسكريين ومدنيين للتخطيط لإستهداف سيارته بغارة جوية؟

نعم – عملية مقتله جرى التخطيط لها بدقة عالية وأوكلت لطيارين مهرة نفذوا المهمة بنجاح، وهذا لتأثيره الكبير في سير العمليات العسكرية في سنار.

طيب والبحصل شنو؟

التالي يجري التخطيط له!

محمد أزهري