بلورات خضراء من الكبريت النقي على المريخ

اكتشفت المركبة الفضائية “كيوريوسيتي” التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” بلورات خضراء من الكبريت النقي على كوكب المريخ، وهي بلورات لم تُرَ من قبل.

أثناء قيام المركبة “كيوريوسيتي”، التي تزن طناً واحداً، بفحص كومة من الصخور فوق قناة “جيديز فاليس” العميقة والمتعرجة، التي يُعتقد أنها تشكلت بفعل المياه قبل 3 مليارات سنة، تسببت في كسر إحداها.

وصف أشوين فاسافادا، عالم مشروع “كيوريوسيتي” في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، هذا الاكتشاف بأنه “أعظم اكتشاف في المهمة بأكملها وغير متوقع”، مضيفاً: “هناك الكثير من الحظ في هذا الاكتشاف، فليس كل صخرة تحتوي على شيء مثير للاهتمام بداخلها”.

وعادةً ما تكون الصخور الكبريتية جميلة وشفافة وبلورية، لكن الملايين من السنين من العوامل الجوية قد أثرت على سطحها، مما أدى إلى دمجها مع المناظر الطبيعية المريخية البرتقالية.

وقال الباحثون إن الكبريت النقي يتشكل على الأرض فقط في ظل الظروف القاسية، مثل العمليات البركانية أو في الينابيع الساخنة، واكتُشف في السابق عدد من الكبريتات، أو الأملاح التي تحتوي على الكبريت على المريخ.

صحيفة الخليج