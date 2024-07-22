الألعاب الرقمية تسبب إدمان النيكوتين

نشر باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية دراسة جديدة تكشف أن الألعاب الرقمية قد تسهم في إدمان النيكوتين. حذر الباحثون من أن المنتجات الرقمية السهلة والجذابة للشباب قد تربط بين إدمان النيكوتين واضطرابات الألعاب.

وأشار الباحثون إلى أن الربط بين النيكوتين وسلوكيات الشباب الحالية، مثل ألعاب الفيديو واستخدام الشاشات لفترات طويلة، قد يوسع سوق السجائر الإلكترونية الذكية ليشمل الشباب الذين لم يكونوا مهتمين مسبقاً بمنتجات النيكوتين، بينما يعزز أيضاً إدمان النيكوتين بين المستخدمين الحاليين.

وقال مان وونغ، الباحث الرئيسي في الدراسة، من الجامعة: “نحن نراقب باستمرار سوق السجائر الإلكترونية بحثاً عن أجهزة جديدة تستهدف الشباب وتسهم في تعزيز إدمانهم.”

وقال الباحثون:«على المدى الطويل، زيادة الوعي بكيفية تطور السجائر الإلكترونية في فترات زمنية قصيرة يمكن أن يزيد من المراقبة لضمان إزالة المنتجات التي تستهدف الشباب بسرعة من السوق».

صحيفة الخليج