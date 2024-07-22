تأييد حبس الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن ثلاث سنوات – صورة

أيدت محكمة جنح التمييز الكويتية الحكم الصادر بحبس الفاشينيستا فاطمة المؤمن لمدة ثلاث سنوات، مع الشغل والنفاذ، في قضية القتل الخطأ، وتجاوز الإشارة الحمراء، والقيادة بسرعة تتجاوز الحد المسموح به، ما أدى إلى وفاة شخصين.

بهذا القرار، يصبح الحكم الصادر ضد فاطمة المؤمن في درجات التقاضي السابقة نهائيًا، ويشمل أيضًا سحب رخصة قيادتها لمدة عام، بالإضافة إلى تغريمها بمبلغ 15 دينارًا، وفقًا لصحيفة السياسة.

كان الحادث المروري الذي ارتكبته الفاشينيستا الكويتية في 24 أغسطس/آب الماضي، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، قد تصدر اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي وشغل الرأي العام في الكويت.

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً وقت الحادث، أعلنت فيه أنه تم حبس فاطمة المؤمن، تمهيداً لإحالتها للمحكمة المختصة، وذكرت أنه تم توجيه 10 تهم بحقها، هي كالآتي: «القتل الخطأ – الإصابة بالخطأ – قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة – تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة – تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء – قيادة مركبة برعونة – قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول – قيادة مركبة من دون حمل ترخيص تسيير المركبة – التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير – إلحاق ضرر بالممتلكات العامة».

صحيفة الخليج