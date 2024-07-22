التهاب المسالك البولية هو عدوى تصيب أجزاء مختلفة من الجهاز البولي، الذي يشمل الكلى والحالبين والمثانة والإحليل. يُعد هذا النوع من العدوى من الأمراض الشائعة، خصوصاً بين النساء، ويمكن أن يكون مؤلماً ومزعجاً. تتعدد العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بهذا الالتهاب، وتختلف الأعراض من خفيفة إلى شديدة، بناءً على الجزء المصاب من الجهاز البولي.

تشمل أنواع التهاب المسالك البولية:

– **التهاب المثانة**: وهو الأكثر شيوعاً، يحدث عندما تصاب المثانة بالعدوى.

– **التهاب الحالب**: يحدث عندما تنتقل العدوى إلى الحالبين.

– **التهاب الكلى**: وهو نوع أكثر خطورة، حيث تصل العدوى إلى الكلى، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يُعالج بشكل صحيح.

– **التهاب الإحليل**: يحدث عندما تصيب العدوى الإحليل.

**الأعراض**

تختلف الأعراض بناءً على الجزء المصاب من الجهاز البولي. في حالة التهاب المثانة، قد تشمل الأعراض الشعور بالحرقان أثناء التبول، والحاجة المتكررة والملحة للتبول، وآلام أسفل البطن. قد يكون البول عكراً أو يحتوي على دم. في التهاب الكلى، تشمل الأعراض الحمى والقشعريرة وآلاماً في الجنب أو الظهر، وقد يشعر المصاب بالغثيان والقيء. أما في التهاب الإحليل، فقد تشمل الأعراض إفرازات وألماً أثناء التبول.

تحدث معظم حالات التهاب المسالك البولية بسبب البكتيريا، خاصة الإشريكية القولونية التي تعيش في الأمعاء. يمكن أن تدخل هذه البكتيريا إلى المسالك البولية عبر الإحليل ثم تتكاثر في المثانة.

تزيد بعض العوامل احتمالية الإصابة بالتهاب المسالك البولية؛ ومنها: استخدام بعض وسائل منع الحمل، والتغيرات الهرمونية التي تحدث خلال الحمل أو بعد انقطاع الطمث، والحالات الصحية المزمنة؛ مثل داء السكري، والتشوهات التشريحية؛ مثل المثانة العصبية أو تضيق الحالب الخلقي أو ارتجاع البول.

عادة ما يتم علاج التهاب المسالك البولية بالمضادات الحيوية. يعتمد نوع ومدة العلاج على شدة العدوى ونوع البكتيريا المسببة. من المهم اتباع تعليمات الطبيب وإكمال دورة العلاج بالكامل حتى إذا تحسنت الأعراض.

الوقاية تتضمن شرب كميات كافية من السوائل، التبول بانتظام وعدم تأخيره، الحفاظ على نظافة منطقة الأعضاء التناسلية، ارتداء ملابس داخلية قطنية لتقليل الرطوبة والبكتيريا، تجنب المنتجات المهيجة مثل المنتجات المعطرة.

د. محمد حوران – مختص جراحة المسالك البولية

مستشفى إن إم سي رويال- الشارقة

صحيفة الخليج