«البحوث الفلكية» يرد على محمد صبحي: «الأرض كروية.. ونرجو عدم نشر نظريات زائفة»

رد المعهد القومي للبحوث الفلكية على تصريح الفنان محمد صبحي الذي ذكر فيه أن الأرض ليست كروية.

ونشر حساب المعهد القومي للبحوث الفلكية على موقع «أكس» تغريدة جاء فيها: «يؤكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن علوم الفلك منذ الإغريق مرورًا بالحضارة الإسلامية وحتى صعود الإنسان إلى الفضاء أكدت على حقيقة واحدة، وهي أن الأرض ليست مسطحة بل كروية مثل بقية الكواكب. ونرجو من الوسط الإعلامي والفني الحرص على عدم نشر نظريات المؤامرة أو العلم الزائف الذي ليس له أصل بحثي».

وكان محمد صبحي تحدث خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع عبر قناة صدى البلد عن الأزمات المناخية وقال إن هناك معلومات تؤكد أن الفترة المقبلة بها خطورة مناخية، وأن الأبحاث أثبتت أن الأرض ليست كروية.

المصري اليوم