استخدموا «شطة» في الجريمة.. حيثيات الحكم على المتهمين بسرقة دراجة نارية!

أودعت الدائرة 31 بمحكمة جنايات الجيزة حيثيات الحكم على المتهمين «ع. خ» و«م. م» بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، بتهمة سرقة دراجة نارية «تروسيكل» من المجني عليه «ش. أ» عن طريق الإكراه بمنطقة أبوالنمرس، بالاشتراك مع آخرين مجهولين.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز وعضوية المستشارين أحمد الزارع وخالد مصطفى.

وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمين، في 8 يناير 2024، بالتعاون مع آخرين مجهولين، قاموا بسرقة دراجة نارية «تروسيكل» من المجني عليه «ش. أ» باستخدام الإكراه. حيث استوقفوا المجني عليه في الطريق العام طالبين نقله إلى وجهتهم، وبمجرد استقلالهم معه اقتادوه إلى مكان مجهول. هناك، باغته المتهم الأول بإلقاء مادة حارقة «شطة» في عينه، وركلوه خارج الدراجة. ثم قام المتهم الثاني بضربه على رأسه، مما أرعب المجني عليه وشل مقاومته، فتمكنوا من الفرار بالدراجة.

المصري اليوم