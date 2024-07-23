أعداد المصابين بالخرف في إنجلترا تصل إلى مستوى قياسي

أظهرت أرقام جديدة صادرة عن خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا أن عدد الأشخاص الذين يجري تشخيصهم بالخرف في إنجلترا وصل إلى مستوى قياسي.

وذكرت وكالة (بي إيه ميديا) أن البيانات الأخيرة تظهر أن عددًا قياسيًا بلغ 487,432 شخصًا تم تشخيصهم بالخرف في يونيو الماضي.

ورغم أن معدلات التشخيص هي الأعلى منذ بداية جائحة كوفيد-19 بنسبة 65%، قالت الخدمة الصحية إنها ما زالت تسعى لتحقيق هدفها بتشخيص 66.7% من إجمالي عدد الأشخاص الذين يُقدر أنهم يعيشون مع نوع من هذا المرض.

تُعد إنجلترا من الدول التي تسجل أعلى معدلات تشخيص الخرف في العالم، حيث تتراوح هذه النسب في الدول ذات الدخل المرتفع عادة بين 20-50%، وفقًا لخدمة الصحة الوطنية.

ويجري تشخيص آلاف الأشخاص شهريًا وتُجرى المزيد من مراجعات الأدوية في غضون 12 شهرًا.

تشمل الأعراض المبكرة الشائعة للخرف نسيان المعلومات، تكرار قول نفس الكلمات، الصعوبة في متابعة المحادثات أو العثور على الكلمة المناسبة، والارتباك حول الوقت والمكان. عادة ما تكون هذه المشكلات أكثر وضوحًا لأفراد العائلة وأصدقاء الشخص المصاب.

صحيفة البيان