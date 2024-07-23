«روبوت كلب» يجمع السجائر والنفايات

طور باحثون روبوتًا باسم (VERO)، على شكل كلب، مثبتًا على مكنسة كهربائية، يقوم بجمع النفايات وأعقاب السجائر من على الشواطئ. تتيح الفوهات الموجودة على كل قدم للروبوت جمع الأعقاب ببساطة بمجرد الاقتراب منها.

كما تعمل الفوهات المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد على تعزيز الشفط على مستوى الأرض دون تعطيل حركة الروبوت، مما يظهر انسيابية وفعالية عالية، وفقًا لموقع «إنترستينغ ثينغس».

تم ابتكار الروبوت من قبل فريق في المعهد الإيطالي للتكنولوجيا (IIT) في جنوة، وصمم خصيصًا لإزالة جزيئات النفايات واستعادة التوازن البيئي، حسب موقع 24 الإلكتروني.

ويقترح الباحثون أن يساعد الروبوت على تنظيف الحدائق والشواطئ والأزقة الضيقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتخلص من السجائر في المناطق التي يصعب على الروبوتات ذات العجلات الوصول إليها.

صحيفة الخليج