روتين مسائي بسيط للحصول على “نوم أفضل”

تشير دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة أوتاجو في نيوزيلندا إلى أن ممارسة “التمارين الرياضية البسيطة” لمدة لا تتجاوز 3 دقائق فقط، يمكن أن تساعد الأشخاص على النوم لمدة 30 دقيقة أطول، وفقًا لتقرير موقع “ساينس أليرت”.

يُعرف أن ممارسة الرياضة بانتظام تساعد في تحسين “جودة النوم”، لكن يُنصح بعدم القيام بتمارين رياضية “مكثفة” قرب وقت النوم، لأنها تزيد من نشاط الجسم في الوقت الذي ينبغي فيه الاسترخاء.

تظهر الأبحاث أن الأشخاص يستغرقون وقتًا أطول للنوم وينامون بشكل أقل جودة بعد ممارسة الرياضة قبل ساعة من وقت النوم.

من ناحية أخرى، قضاء المساء مستلقيًا على الأريكة أو الاسترخاء أمام الشاشات لا يساعد في الحصول على “نوم منتظم”.

يرتبط النوم لمدة تقل عن سبع ساعات كل ليلة بصفة منتظمة بسوء الحالة الصحية، بما في ذلك زيادة الوزن، والإصابة بالسكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والاكتئاب، وفقًا لموقع “مايو كلينك”.

وحسب الدراسة الحديثة فإن الأشخاص الذين يمارسون في المساء “تمرينات رياضية بسيطة” ينامون لمدة 30 دقيقة أكثر مقارنة بمن يجلسون ساكنين قبل الذهاب للنوم.

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