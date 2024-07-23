السفارة السودانية بالقاهرة.

ضعف الخدمات وكثرت الجبايات؛

يبدو أن سياسة السفير الجديد هي مص دم السودانيين المتواجدين بمصر والاجهاز عليهم وقتل المتبقى من امل وعشم فيهم، وسيفعل مع القيام بأقل مجهود وتقديم أضعف خدمات .

هذا يبدو واضحا، فبعد ان كانت السفارة تعمل حتى وقت متأخر من الليل لتغطية الضغط عليها الذي تسببت فيه هجرة ملايين السودانيين إلى القاهرة بسبب الحرب. أصبحت السفارة تعمل وقت الدوام فقط ، وكأنها سفارة للسودان في دولة تعداد مواطنيها فيها بضع اللاف فقط!!

هذه ليست المشكلة. المشكلة الحقيقية هي ان المواطن السودان دافع أموال طائلة نظير هذه الخدمات ، وتقدم له خدمات رديئة جدا من ناحية البيئة ومن ناحية السرعة ومن ناحية المعاملة ومن ناحية الجودة.

اسواء خدمات تقدم في سفارة السودان بالقاهرة بأغلى الأسعار والتكاليف !!؟

ساضرب مثلا ومقارنة:

صديقي تم اختياره للهجرة إلى امريكا، من ضمن المستندات ورقة فيش وتشبيه ، تستخرج من جهتين، البلد الام والبلد المقيم فيها الان .

قدم للفيش لدي الجهات المصرية وكانت المحصلة الاتي :

– الرسوم ٧٠ جنيه

– بيئة مكان الخدمة ممتازة ونظيفة وتحترم الإنسانية

– فترة الحصول على مخرج الخدمة ٢٤ ساعة

– رسوم توثيق ٣٠ جنيه مصري

الخلاصة:

خدمة محترمة سريعة ورخيصة

قدم للفيش لدى السفارة السودانية :

– الرسوم ٣٠٠٠ ( ثلاثة الف جنيه مصري ) علما بانها كانت قبل حضور السفير الحالي ١٢٠٠ جنيه

– لا يوجد إيصال رسمي ( إيصال ١٥ ) يثبت استلام هذه الأموال

– بيئة ومكان تقديم الخدمة خراء ، مكان ضيق ووسخان وغير متناسق ويسبب تلوث بصري.

– تم الحصول على ورقة لن تفيد اي شي ويجب إرسالها إلى السودان مدينة عطبرة للمصادقة عليها !!

– يقال ان رسوم المصادقة عليها قي عطبرة ٣٠ الف جنيه سوداني

– المدة الزمنية المقدرة لوصول الوثيقة إلى عطبرة ثم المصادقة عليها ثم عودتها للقاهرة في أحسن الأحوال اسبوع وفي المنطقي لن تقل عن شهر .

!!!!!

الخلاصة:

خدمة غير محترمة ورديئة وبطيئة وغالية جدا.

الحرب ما قامت في البلد دي ساااااي ، ولا الجنجويد هم السبب الرئيسي ، المشكلة فينا نحن كامة

وليد محمدالمبارك احمد