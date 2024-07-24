إدارة مكافحة المخدرات بمحلية الدبة تحبط عملية تهريب (٤٨٠٠) حبة ترامادول

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات محلية الدبة بالولاية الشمالية من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الترامادول الي داخل المحلية.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أوضح العقيد شرطة شهاب محمد الجاك مدير شرطة محلية الدبة أن الكمية التي تم ضبطها تبلغ (4800) حبة من أقراص وحبوب الترامادول المخدرة المسببة للإدمان ووصفها بالقوية بحيث تعادل الجرعة منها نصف حبة مشيداً بجهود منسوبى إدارته الذين يعملون بتناغم تنسيق تام مع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحلية لمكافحة ومحاربة تجارة وتعاطى المخدرات والحد من إنتشارها ومنع دخولها للمحلية حماية للمواطنين خاصة الفئات العمرية الشبابية الذين يعتمد على سواعدهم فى برامج النهضة والتعمير مؤكداً علي يقظة وقدرة القوات النظامية فى محاربة المخدرات والقضاء عليها وتوقيف كل من تسول له المساس بأمن واستقرار المواطنين بالمحلية.

المكتب الصحفي للشرطة