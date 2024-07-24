جرائم وحوادث

منظمة مشاد والهيئة التضامنية للدفاع عن المتضررين: تم رفع دعاوى قضائية مدعمة بالأسماء لدى 6 من المحاكم الوطنية

2024/07/24
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الدعم السريع
قالت منظمة مشاد والهيئة التضامنية للدفاع عن المتضررين بأنه تم رفع دعاوى قضائية مدعمة بالأسماء لدى 6 من المحاكم الوطنية المعنية بمحاسبة أصحاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ضد “239” من القيادات السياسية الداعمين والمشاركين في الحرب.
– نناشد كافة المدنيين الذين لم يصلهم مرصد “مشاد” بعد للاستماع إليهم بضرورة التواصل مع فريق المرصد لضمان حصول على فرصهم في العدالة.
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الجزيرة – السودان

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