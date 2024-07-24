منظمة مشاد والهيئة التضامنية للدفاع عن المتضررين: تم رفع دعاوى قضائية مدعمة بالأسماء لدى 6 من المحاكم الوطنية

قالت منظمة مشاد والهيئة التضامنية للدفاع عن المتضررين بأنه تم رفع دعاوى قضائية مدعمة بالأسماء لدى 6 من المحاكم الوطنية المعنية بمحاسبة أصحاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ضد “239” من القيادات السياسية الداعمين والمشاركين في الحرب.