جرائم وحوادث
منظمة مشاد والهيئة التضامنية للدفاع عن المتضررين: تم رفع دعاوى قضائية مدعمة بالأسماء لدى 6 من المحاكم الوطنية
قالت منظمة مشاد والهيئة التضامنية للدفاع عن المتضررين بأنه تم رفع دعاوى قضائية مدعمة بالأسماء لدى 6 من المحاكم الوطنية المعنية بمحاسبة أصحاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ضد “239” من القيادات السياسية الداعمين والمشاركين في الحرب.
– نناشد كافة المدنيين الذين لم يصلهم مرصد “مشاد” بعد للاستماع إليهم بضرورة التواصل مع فريق المرصد لضمان حصول على فرصهم في العدالة.
الجزيرة – السودان
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