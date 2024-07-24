أعراض سرطان الرئة وأسبابه.. ليس كل شيء مرتبطا بالتدخين

رغم أن التدخين هو السبب الرئيسي لغالبية وفيات سرطان الرئة، إلا أن ليس جميع المدخنين يصابون بالمرض، مما يشير إلى أن العوامل الوراثية وغيرها تلعب دورًا في الإصابة، وفقًا لموقع “يو إس أيه توداي”.

وتشمل العوامل الأخرى التي تسهم في سرطان الرئة التعرض للتدخين السلبي، وتلوث الهواء، وألياف الأسبستوس، وعادم الديزل، وغاز الرادون المشع الذي لا رائحة له أو لون ويتواجد عادة في الصخور والتربة، بالإضافة إلى حرق الفحم والوقود الأحفوري، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.

وتشير الجمعية إلى أن هناك أشخاصًا قد يصابون بسرطان الرئة نتيجة “أحداث عشوائية ليس لها سبب خارجي” بالإضافة إلى “عوامل غير معروفة حتى الآن”.

ويعد سرطان الرئة ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال (بعد سرطان البروستاتا) وبين النساء (بعد سرطان الثدي) في الولايات المتحدة، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية.

يبدأ سرطان الرئة في الرئتين، وهما عضوان إسفنجيان في الصدر يسحبان الأكسجين عند الشهيق ويطلقان ثاني أكسيد الكربون عند الزفير.

ويعد سرطان الرئة السبب الرئيسي لحالات الوفاة بالسرطان حول العالم، بحسب “مايو كلينيك”.

وتقول الأستاذة المساعدة في الطب بعيادة “جونز هوبكنز” لعلاج التبغ وفحص السرطان، أليخاندرا إليسون بارنز، لموقع “يو إس أيه توداي”، “حوالي 10 إلى 20 بالمئة من الأشخاص الذين يدخنون السجائر، سيصابون بسرطان الرئة على مدى حياتهم،

وأولئك الذين يدخنون أكثر عرضة للخطر من أولئك الذين يدخنون أقل”.

ومع ذلك، شددت بارنز على أن ” الفوائد الصحية للإقلاع عن التدخين تبدأ في غضون دقائق، لذلك لم يفت الأوان بعد للتوقف”.

ويتجاوز عمر معظم الأشخاص الذين تم تشخيصهم بهذا المرض 65 عاما، ويتم تشخيص عدد قليل جدا تحت سن 45 عاما، وفقا للجمعية الأميركية.

ويحث الخبراء على مراجعة الطبيب على الفور بالنسبة للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض سرطان الرئة، بما في ذلك السعال المستمر والمتفاقم والالتهابات الرئوية والآلام الصدرية.

وعلاوة على ذلك، فقدان الوزن غير المبرر أو الشعور بالتعب وضيق التنفس، والصفير أو بحة في الصوت.

الحرة