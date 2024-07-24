أحدث طرق الاحتيال.. الداخلية القطرية تحذر من أجهزة يضعها المحتالون في الصراف الآلي لتسجيل البيانات السرية

حذرت وزارة الداخلية القطرية من التعرض للاحتيال عند استخدام أجهزة التقاط السحب الآلي للبنوك والتي تسجل بيانات البطاقة وأي أرقام سرية يتم إدخالها للبطاقات البنكية.

وقالت الوزارة في منشور عبر منصة إكس، إن المحتالين يقومون بتركيب جهاز التقاط السحب الآلي للاحتيال الإلكتروني وسرقة بيانات البطاقة البنكية.

ما هو جهاز التقاط السحب الآلي؟

وأوضحت وزارة الداخلية أن جهاز التقاط السحب الآلي هو جهاز يتم تركيبه بشكل غير قانوني على أجهزة الصراف الآلي وأجهزة نقاط البيع، وغيرها من أجهزة مسح البطاقات البنكية الأخرى.

ودعت الوزارة إلى التأكد من أن أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع خالية من أجهزة التقاط السحب الآلي وذلك عن طريق ما يلي:

استخدم أجهزة الصراف الآلي الموجودة داخل فروع البنوك

كلما أمكن ذلك، لأنها تكون أقل عرضة للعبث.

حرك قارئ البطاقة البنكية في جهاز الصراف الآلي للتحقق

مما إذا كان مرتخيا أو في غير مكانه.

ابحث عن مرفقات صغيرة غير مألوفة حول فتحة البطاقة

في جهاز الصراف الآلي أو أجهزة الدفع.

عند إدخال الرقم السري، قم بتغطية لوحة المفاتيح بيدك

الأخرى لمنع الكاميرات المخفية من تسجيل حركة الأرقام

السرية المدخلة.

احترس من الأشخاص المريبين حول أجهزة الصراف الآلي.

ونوهت الوزارة بطرق الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، من خلال التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإكلترونية بوزارة الداخلية، عبر الخط الساخن 66815757 ، أو تطبيق مطراش2، أو من خلال البريد الإلكتروني: cccc@moi.gov.qa

الشرق القطرية