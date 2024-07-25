ضبط متهم بالنصب والاحتيال على مواطني الغربية بزعم تسفيرهم

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية في كشف ملابسات بلاغ تقدم به 6 أشخاص لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية، حيث اتهموا أحد الأشخاص المقيم بدائرة المركز بالنصب والاحتيال عليهم. وقد زعم المتهم قدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج، وتحصل منهم على مبالغ مالية لهذا الغرض دون أن يفي بوعده.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الوطن نيوز