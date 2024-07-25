مسافران “فتحا باب طائرة” متجهة من مصر إلى السعودية.. والتحقيقات تكشف السبب

ألقت السلطات المختصة في مصر القبض على مسافرين تسببا في تأخر إقلاع طائرة كانت متجهة من مطار القاهرة إلى مدينة الدمام السعودية، بعد قيامها بفتح بابها “بسبب ارتفاع درجة الحرارة”، قبل أن تقدم على إخلاء سبيلهما، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وأوضحت التحريات في الواقعة، أن قائد الطائرة اكتشف عطلًا قبل بداية الرحلة، وأثناء محاولته إصلاحه شعر المسافران بارتفاع درجة الحرارة، فتوجها من تلقاء نفسيهما إلى باب الطوارئ بالطائرة وفتحاه “للتهوية”، مما تسبب في حدوث تعطل كامل للطائرة، وفقا لموقع “القاهرة 24”.

وأوضحت شركة “إير كايرو” للطيران في بيان رسمي، الثلاثاء، أن رحلتها “رقم SM433 / 434 والمتجهة من القاهرة إلى الدمام، تأخرت عن موعد إقلاعها بسبب “عطل فني تم اكتشافه قبل إقلاع الطائرة في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم”.

وأضاف البيان: “تم التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية المختصة بمطار القاهرة الدولي”.

وفي سياق متصل ذكر موقع قناة “صدى البلد” المصرية، أن جهات التحقيق قررت لاحقا إخلاء سبيل المسافرين الذين عرقلا إقلاع الطائرة.

ولفت الموقع إلى أن “المتهمين” بررا “جريمتهما” أمام جهات التحقيق، بالقول إنهما فعلا ذلك بسبب “شعورهما بارتفاع درجة الحرارة داخل الطائرة”.

الحرة