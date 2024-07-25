إلزام شخص رفض حلف اليمين الحاسمة بـ 315 ألفاً درهم

قضت محكمة الظفرة الابتدائية بإلزام شخص بدفع مبلغ 315 ألف درهم لشخص آخر، وذلك نتيجة اتفاق بينهما على نقل علف لعزبة “جت بنادل أخضر”، حيث بلغ مجموع الأعمال المبلغ المذكور. وعند مطالبته بالسداد، بدأ المدعى عليه بالمماطلة. واستندت المحكمة في قرارها إلى رفض المدعى عليه حلف اليمين الحاسمة.

وفي التفاصيل، أقام المدعي دعوى قضائية ضد المدعى عليه، مطالبًا بإلزامه دفع مبلغ 315 ألف درهم وحلف اليمين في حالة الإنكار، بالإضافة إلى إلزامه بدفع الرسوم والمصروفات.

صحيفة الخليج