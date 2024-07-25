وفاة مصرية أثناء هبوط طائرة بمطار الكويت

توفيت سيدة مصرية أثناء هبوط طائرة في مطار الكويت، حيث تم إبلاغ الطوارئ الطبية، وأحيلت جثتها إلى الطب الشرعي.

أفاد مصدر أمني بأن راكبة مصرية الجنسية توفيت أثناء هبوط طائرة تابعة لإحدى الدول الخليجية في مطار الكويت، وفقًا لصحيفة «الرأي».

وعلى الفور، تم إبلاغ الطوارئ الطبية، وكانت سيارة الإسعاف جاهزة عند وصول الطائرة. نُقلت المسافرة إلى طبيب المطار، الذي أكد وفاتها. وتم تسجيل قضية، وأمر المحقق بإحالة الجثة إلى الطب الشرعي.

صحيفة الخليج