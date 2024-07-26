جمعية مكافحة السرطان: نقدم الدعم النفسي والإسكان للمرضى

كشفت إحصائية صدرت عن الجمعية السعودية لمكافحة السرطان، التي تناولت أبرز البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين خلال الربع الثاني من العام الجاري، عن نشاط مكثف في خدمات الجمعية.

شملت الإحصائية تقديم الجمعية (4,259) خدمة متنوعة، حيث تصدر برنامج الإسكان القائمة بـ (1,705) خدمة، موفراً السكن للمرضى بجانب مراكز العلاج. يليه برنامج المساعدات المالية “داعم” الذي قدم (1,614) خدمة، ثم برنامج “ناقل” الذي وفر (535) خدمة من خلال تذاكر الطيران للقادمين من خارج الرياض. قدم برنامج النقل الداخلي “مشوار” (264) خدمة، بالإضافة إلى برامج الإعاشة الفورية “مساند”، التنويم والعلاج “علاج” للمرضى غير السعوديين، المسيرات الشهرية “يسر”، وبرنامج الأجهزة الطبية.

كما نظمت وحدة البرامج والدعم النفسي “حياة” (21) برنامجًا متنوعًا، شملت فعاليات ثقافية وترفيهية وجلسات دعم نفسي، استفاد منها (834) شخصًا، بهدف تخفيف أثر المرض وتمكينهم من ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

سجلت وحدة التدريب والعمل التطوعي عدة إنجازات، حيث بلغ عدد المتطوعين (140) متطوعًا، بإجمالي ساعات عمل وصل إلى (5,324) ساعة ضمن (137) فرصة تطوعية طرحت عبر منصة العمل التطوعي الاجتماعي. كما تم تأهيل (26) متدربًا في عدة مجالات، ضمن جهود الجمعية لتدريب الكفاءات الوطنية وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل.

كما تضمن التقرير توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع شركات القطاع الخاص، وذلك لرعاية برامج الجمعية، ودعم مرضى السرطان.

يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، تعمل على تيسير رحلة العلاج لأفراد المجتمع المصابين ومساندتهم.

جريدة الرياض