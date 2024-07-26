بتهمة النصب على المواطنين، سقوط مستريح الهواتف المحمولة وسيدة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية المصرية القبض على شخص يُعرف بـ”مستريح الهواتف المحمولة” وسيدة في الفيوم، بتهمة الاستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه من المواطنين تحت ستار توظيف الأموال.

تلقى مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم بلاغاً من أربعة مواطنين، مقيمين في دائرة المركز، يتهمون فيه الشخص المذكور والسيدة، المقيمين في نفس المنطقة، بالنصب عليهم. وقد قام المتهمان بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 2 مليون جنيه بدعوى استثمارها في تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنهما لم يلتزما بالاتفاق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

بوابة فيتو