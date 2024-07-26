إدارة مكافحة المخدرات محلية الدبة توقف متهمين بحوزتهما (٦٥) رأس من الحشيش

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالولاية الشماليه محلية الدبة من توقيف متهمين بحوزتهم عدد (٦٥) رأس من الحشيش وذلك بنقطة تفتيش الملتقى. من جانبه أكد العقيد شرطة عباس أحمد خيرى مدير مكافحة المخدرات بالولابة الشماليه جاهزية منسوبي إدارته للتصدى لمكافحة كافة عمليات الترويج والإتجار بالمخدرات وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين خاصة الفئات العمرية الشبابية التى غالبا ماتستهدف بهذه التجارة القاتلة حفاظاً علي مجتمع سليم ومعافى من أضرار المخدرات وأثارها السالبة على المستوى الإجتماعى والصحى والإقتصادى.

وفي ذات السياق أوضح المقدم شرطة محمد علي الحسن مسئؤول العمليات والمكافحة بالمخدرات بأن تفاصيل الضبطية تعود الي الإشتباه بمتهمين رجل ترافقه زوجته قادمين من ولاية الخرطوم علي متن عربة أفانتي وعند إخضاع العربة للتفتيش تم ضبط عدد (١٠) أكياس حشيش مخباة بالصدام الخلفي بطريقه إحترافية تحتوي علي عدد (٦٥) راس حشيش وبناءا علي ذلك تم إتخاذ الإجراءات القانونية بفتح بلاغ في مواجهتهما تحت الماده ( ١٥/أ ) مؤثرات عقلية بقسم شرطة دائرة الإختصاص توطئة لتقديمهما للمحاكمة .

المكتب الصحفي للشرطة