النيل للبترول والمؤسسة الإثيوبية للنفط يوقعان علي عدد من الأتفاقيات

وقعت شركة النيل للبترول السودانية الخميس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اتفاقية مع المؤسسة الإثيوبية للنفط للتعاون في عدة مجالات، تشمل مزج الإيثانول بالبنزين (E5) وتسهيل استيراد البنزين عبر السودان إلى إثيوبيا. وفقًا للاتفاق، ستوفر المؤسسة الإثيوبية للنفط أراضي لشركة النيل للبترول في أديس أبابا لإنشاء محطات لتقديم الخدمات البترولية. كما اتفق الطرفان على العمل معًا في استيراد الغاز المسال (غاز الطبخ) وتوزيعه بأسعار مجزية للمستهلكين الإثيوبيين.

وتم التوقيع على الاتفاقية اليوم في مقر مؤسسة النفط الإثيوبية، حيث وقع من جانب شركة النيل للبترول رئيس مجلس الإدارة هشام تاج السر، ومن جانب المؤسسة الإثيوبية للنفط مديرها إسماعيل مهرتو.

وشرف حفل التوقيع السفير السوداني بأديس أبابا السفير الزين إبراهيم ، وأعضاء مجلس أدارة شركة النيل للبترول . وتأتي تلك الخطوات التي تتزامن بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي للسودان ، وتطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين. الجدير بالذكر أن شركة النيل للبترول في إثيوبيا تعمل منذ العام 2007 بتقديم العديد من المشاريع الإقتصادية والإجتماعية بالإضافة الي توفير المشتقات البترولية عبر محطات عدة في مدن إثيوبية مختلفة.

سونا