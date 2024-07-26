سرقت أموالاً من كنيسة لتحولها لـ “عملات تيك توك”.. تفاصيل جريمة غريبة

اعترفت امرأة من ولاية ألاباما الأمريكية بسرقة 300 ألف دولار من الكنيسة التي كانت تعمل بها، وإرسال معظم تلك الأموال إلى منشئي المحتوى على “تيك توك” عبر ما يعرف باسم “عملات تيك توك”.

كانت كريستين باتوتشيليتي، 35 عامًا، من مدينة تسكالوسا، قد اتُهمت باستخدام بطاقة ائتمانية تابعة لأبرشية لتنفيذ أكثر من 600 عملية نقدية خلال سبعة أشهر في عام 2023، بما في ذلك “عملات تيك توك” بلغت قيمتها أكثر من 220 ألف دولار، وفقًا لما نقلته صحيفة “واشنطن بوست”.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم بحق باتوتشيليتي في نوفمبر، وقد تواجه عقوبة سجن تصل إلى 20 عامًا وثلاثة أعوام من الإفراج المشروط تحت المراقبة بالإضافة إلى غرامة قدرها 250 ألف دولار.

لم يرد الدفاع العام المكلف بتمثيل باتوتشيليتي على طلب “واشنطن بوست” للتعليق الأربعاء، كما لم يرد أي رقم مرتبط بها على رسالة أرسلتها الصحيفة صباح الأربعاء.

أشارت وثائق المحكمة إلى أن باتوتشيليتي كانت تعمل مساعدة إدارية لدى أبرشية “St. Francis of Assisi University” في تسكالوسا، وأنها ربطت بطاقة “ماستر كارد” الائتمانية التابعة للكنيسة بحسابها على “Apple Pay” واستخدمتها لأغراضها الشخصية، بما في ذلك دفع تأمين سيارة.

أما بقية النفقات فكانت على “عملات تيك توك”، بما في ذلك ما يقارب 70 ألف دولار في يونيو 2023، وحوالي 105 آلاف دولار في يوليو، ونحو 75 ألف دولار في أغسطس. ونقلت الصحيفة عن مكتب المدعي العام الأميركي قوله إن باتوتشيليتي استخدمت العملات المعدنية لإرسال هدايا رقمية إلى منشئي المحتوى.

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