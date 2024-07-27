إصابة فتاتين نتيجة سقوط أسانسير بمول في البحيرة

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة حادثة سقوط أسانسير من الطابق الثالث في أحد المولات الشهيرة بوسط المدينة، مما أدى إلى إصابة فتاتين. تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من قسم شرطة دمنهور حول الحادث. انتقل ضباط مباحث قسم شرطة دمنهور، والحماية المدنية، وثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين إصابة كل من “سلسبيل. م. أ” البالغة من العمر 21 عامًا، من قرية قراقص بمركز دمنهور، باشتباه كسر في الساق اليسرى، و”حبيبة. أ. ع” البالغة من العمر 15 عامًا، من مزلقان غربال بدمنهور، باشتباه كسر في الساق اليسرى.

وتم نقل المصابتين إلى مستشفى دمنهور التعليمي وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتحرر محضرًا بالحادث.

المصري اليوم