بأكثر من مليون جنيه جمارك شمال كردفان تبيد بضائع وادوية

أبادت شرطة جمارك شمال كردفان كميات من البضائع والأدوية والملبوسات ومستحضرات التجميل غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والمنتهية الصلاحية، وذلك بحضور مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة د. عبد الله عبد الرحمن، والعميد شرطة منصور جاد الكريم عبد الله، مدير قوات الجمارك بولاية شمال كردفان، والعميد شرطة جمال الدين صديق سليمان، مدير شرطة مرور ولاية شمال كردفان، والعقيد شرطة الصادق أحمد موسى، مدير إدارة شرطة مكافحة التهريب، وعدد من منسوبي إدارة الجمارك.

وأوضح العميد شرطة منصور جاد الكريم عبد الله، مدير جمارك شمال كردفان، أن عمليات إبادة المواد غير الصالحة تعتبر جزءاً أساسياً من عمل الجمارك، وتتم بصورة منتظمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وتحت إشراف الإدارة العامة لقوات الجمارك.

العقيد شرطة الصادق أحمد موسى مدير إدارة شرطة مكافحة التهريب أوضح ان الإبادة شملت كميات من البضائع والسلع و الأدوية و الكريمات منتهية الصلاحية و غير مطابقة للمواصفات تم إستيرادها بصورة مخالفة للضوابط الصحية و ضوابط إدارة الصيدلة والسموم وغير مسجلة ، مضيفا أن الكميات المبادة قدرت قيمتها بأكثر من مليون جنية سوداني و اوضح ان من يقوم بإستيرادها هم تجار هدفهم الربح السريع وأكد بأن قوات الجمارك لهم بالمرصاد .

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