مجلة طريق الحرير الدولية تجري حوار مع “سوداني” أول شخص في العالم يجاري الذكاء الاصطناعي في توليد المحتوى الإبداعي

أجرت مجلة طريق الحرير الدولية المعنية بالعلاقات الصينية العربية والإفريقية، حوارًا مع الدكتور السوداني أمين علي عبدالرحمن، أول شخص في العالم يجاري الذكاء الاصطناعي في توليد المحتوى الإبداعي، حول قدراته العقلية في إنتاج المحتوى الإعلامي والتسويقي والقصصي بشكل يشابه طريقة التخاطب مع روبوتات دردشة الذكاء الاصطناعي.

وقال دكتور أمين بأنه كوّن حصيلة ضخمة من المعلومات باطّلاعه المستمر منذ الصغر على مختلف أنواع العلوم وشغفه بالقراءة، ودرس علوم الكمبيوتر والإعلام التفاعلي في المراحل الجامعية، ودرّب نفسه كثيراً قبل أن يقوم بالإعلان عن نفسه كأول شخص في العالم يجاري الذكاء الاصطناعي في توليد المحتوى الإبداعي.

وأضاف دكتور أمين لطريق الحرير بأنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في اتخاذ القرارات المناسبة وإيجاد الحلول للتحديات؛ فهو يقوم بتحليل البيانات ويوفر معلومات، ويقدم تنبؤات تُعين المؤسسات والأفراد على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمفاجآت المستقبل. وعادة تقدم برامج الذكاء الاصطناعي مجموعة من الخيارات المرتبة عند طلبنا منها التدخل لمساعدتنا في حل المشاكل واتخاذ القرار.

وعن مدى تقبل المجتمع لفكرة أن هنالك شخص يستطيع أن يجاري الذكاء الاصطناعي في توليد المحتوى قال دكتور أمين بأنه يقابل العديد من الأشخاص في أماكن عامة وفي محادثات تفاعلية على شبكات التواصل الاجتماعي ويطلبوا منه تأليف قصص لحظية بأبطال من الخيال، ويقوم بتلبية طلبهم.

وقال دكتور أمين بخصوص مؤلفه الذي صدر في العام 2024 بعنوان: أفضل الممارسات في التسويق الرقمي، بأن الكتاب عبارة عن خلاصة تجربته العملية في استخدام التقنيات الرقمية في التسويق الرقمي، حيث يساعد أصحاب الأعمال في الترويج لأنشطتهم التجارية والشخصية.

وفي ختام الحوار قدّم دكتور أمين علي نصيحة للشباب الذين أصبحوا يعتمدون على المجالات الرقمية في أعمالهم، وقال: ونحن في العصر الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي، يجب أن نكون مواكبين، ونخصص ساعات من وقتنا لتطوير أنفسنا والبقاء على تواصل مع أحدث التقنيات، ويجب ألّا تشغلنا الإعلانات الساحرة والمحتوى الترفيهي المدهش عن تعلم المهارات المفيدة والتي نحتاج لها دوماً في تطوير أنفسنا ومؤسساتنا، ولنسرع لأن تكون رسالتنا إيجابية وموجهة ولا نظل أسرى لرسائل الآخرين التي لن تكون في صالحنا باستمرار.

شاهد الحوار “مجلة طريق الحرير الدولية – العدد الثاني عشر”:

رصد وتحرير – “النيلين”