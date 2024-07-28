سرق متعلقات سيدة وألقاها بالطريق بالقاهرة الجديدة.. إجراء ضد “سائق تاكسي”

أحالت نيابة القاهرة الجديدة سائق تاكسي للمحاكمة بتهمة سرقة متعلقات سيدة وإلقائها على الطريق، أثناء نقلها بالقاهرة الجديدة.

واعترف السائق بسرقة السيدة التي كانت في حالة سكر شديد بعد أن استقلت السيارة معه، حيث استغل فقدانها للوعي وسرق حقيبتها التي كانت تحتوي على مبلغ مالي وهاتف محمول، ثم ألقاها على الطريق وهرب خوفًا من المساءلة القانونية.

بدأت الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على السائق المتهم بسرقة متعلقات السيدة “المخمورة” بدلاً من توصيلها.

بإجراء التحريات وباستخدام التقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة له بأماكن تردده تمكن ضباط المباحث من ضبطه والسيارة وبحوزته متعلقاتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

جريدة الدستور