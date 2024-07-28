بزعم إلحاقهم بالعمل لدى شركات كبرى.. ضبط شخص للنصب من خلال كيان تعليمي وهمي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص في الإسكندرية لإدارته كيانًا تعليميًا “بدون ترخيص” بهدف النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت المعلومات والتحريات أن المتهم، المقيم في محافظة الإسكندرية، كان يدير كيانًا تعليميًا غير مرخص في منطقة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، حيث كان يقوم بالنصب على المواطنين.

وأظهرت المعلومات أن المتهم كان يدعي تقديم شهادات دراسية في مجالات مختلفة، موهمًا المواطنين بأن هذه الشهادات ستساعدهم في الحصول على وظائف في الشركات والمؤسسات الكبرى، مقابل مبالغ مالية، وذلك على خلاف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات “معدة للتزوير” – أكلاشيه خاص بالكيان – مجموعة من طلبات واستمارات الالتحاق بالكيان – دفاتر تحصيل نقدية – مطبوعات دعائية – وجهاز حاسب آلى “بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

بوابة الأهرام