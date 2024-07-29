“دخلوا من الباب الخلفي”.. كشف حقيقة السطو على محل في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة منشور تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، زعم قيام مجهولين بالسطو على محل لبيع الفاكهة والاستيلاء على محتوياته.

تبين من الفحص أن الواقعة تتعلق بورود بلاغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بتاريخ 24 الجاري من مالكة محل فاكهة، حيث أفادت بأن ثلاثة أشخاص غير معلومين لديها تسللوا إلى المحل من الباب الخلفي وسرقوا ماكينة دفع إلكتروني خاصة بالمحل، جهاز حاسب لوحي (تابلت)، مبلغ مالي، وبعض الأوراق والمستندات الخاصة بالمحل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة الجيزة).. وأقروا أنه عقب ملاحظتهم عدم غلق الباب الخلفى للمحل قاموا بالتسلل لداخله والإستيلاء على المسروقات.. كما تم ضبط جهاز التابلت المستولى عليه بحوزة (مالك محل هواتف محمولة بالجيزة “تم بيعه بمعرفة أحد المتهمين”)، وتم بإرشاد أحدهم ضبط باقى المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.

بوابة الفجر